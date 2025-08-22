Трамп надеется на прибытие Путина на ЧМ по футболу в США в 2026 году

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прибытие президента России Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Штатах в следующем году. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления в Белом доме.

«Как я полагаю, приедет, в зависимости от обстоятельств. Он может приехать, а может и нет, все зависит от того, что произойдет. В ближайшие пару недель у нас будет много событий», — поделился он.

Также Трамп показал фотографию с Путиным, которая была сделана во время саммита на Аляске 15 августа. Встреча лидеров, как отмечали некоторые эксперты, прошла тепло и на дружественной ноте. Трамп продемонстрировал снимок и уточнил, что на общем фото он получился «нормально», а Путин «хорошо».

Reuters/Jonathan Ernst

Кроме этого, американский лидер пошутил, что фанаты футбола смогут увидеть его на поле в качестве спортсмена.

«Я может, играть выйду. Я смотрю на то, какие деньги зарабатывают эти футболисты <…>. Может, я и сам попробую поиграть, я очень хороший спортсмен», — отметил он.

Чемпионат мира по футболу 2026 года — это 23-й розыгрыш чемпионата мира под эгидой ФИФА, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Особенностью турнира станет его проведение сразу в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Матчи будут проходить в 16 городах. Финальная игра запланирован на 19 июля и будет сыгран на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

