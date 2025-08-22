Трамп надеется на прибытие Путина на ЧМ по футболу в США в 2026 году

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

Американский лидер также похвастался фото с российским президентом.

Трамп: надеюсь Путин приедет в США на ЧМ по футболу в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прибытие президента России Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Штатах в следующем году. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления в Белом доме.

«Как я полагаю, приедет, в зависимости от обстоятельств. Он может приехать, а может и нет, все зависит от того, что произойдет. В ближайшие пару недель у нас будет много событий», — поделился он.

Также Трамп показал фотографию с Путиным, которая была сделана во время саммита на Аляске 15 августа. Встреча лидеров, как отмечали некоторые эксперты, прошла тепло и на дружественной ноте. Трамп продемонстрировал снимок и уточнил, что на общем фото он получился «нормально», а Путин «хорошо».

тексттекст. Reuters/Jonathan Ernst

Кроме этого, американский лидер пошутил, что фанаты футбола смогут увидеть его на поле в качестве спортсмена.

«Я может, играть выйду. Я смотрю на то, какие деньги зарабатывают эти футболисты <…>. Может, я и сам попробую поиграть, я очень хороший спортсмен», — отметил он.

Чемпионат мира по футболу 2026 года — это 23-й розыгрыш чемпионата мира под эгидой ФИФА, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Особенностью турнира станет его проведение сразу в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Матчи будут проходить в 16 городах. Финальная игра запланирован на 19 июля и будет сыгран на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, США.

Финальный матч запланирован на 19 июля и будет сыгран на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп хорошо справился с ролью посредника в украинском конфликте. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего концерта в Бермингеме
7:32
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
7:14
Южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов по военным КНДР
6:36
Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»
6:12
Выспаться за все годы: от чего начинается «старческая» бессонница
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025