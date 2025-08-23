Путин назвал способность сохранять суверенитет самой важной для России

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 51 0

Без него, по словам президента, страна прекратит свое существование.

Путин: для России важно сохранять свой суверенитет

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: Самой важной для России является способность сохранять суверенитет

Способность сохранять собственный суверенитет крайне важна для России, так как утратив ее, страна просто перестанет существовать в ее сегодняшнем виде. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

«Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Россия не может, с утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде. Это абсолютно точно», — сказал глава государства.

На той же встрече Путин подчеркнул, что у России нет стран-недругов, в есть только недружественные элиты в некоторых из них. Но несмотря на это, Москва продолжает сотрудничать с такими государствами — например, поставляя им ядерное топливо. Кроме того, российские ученые ведут совместные работы с коллегами из Европы и НАТО в автомной сфере.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин оценил значение прихода ко власти в США Дональда Трампа. Почему президент РФ видит в его возвращении в Белый дом добрый знак и даже «свет в конце тоннеля»? Ведь нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном, по мнению Путина, все еще находятся на «крайне низком уровне».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего концерта в Бермингеме
7:32
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
7:14
Южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов по военным КНДР
6:36
Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»
6:12
Выспаться за все годы: от чего начинается «старческая» бессонница
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025