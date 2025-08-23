Младший внук Юрия Никулина побывал на его могиле: «Сходство с дедом потрясает»

Поклонники Юрия Никулина заметили его сходство с младшим внуком Максимом

Младший из трех внуков народного артиста СССР Юрия Никулина Максим приковал к себе все взгляды в день 28-й годовщины со дня смерти деда. Наследник знаменитой цирковой династии 21 августа появился на Новодевичьем кладбище, чтобы почтить память знаменитого родственника.

Собравшиеся у могилы великого артиста поклонники были удивлены — многие отметили, что Максим с годами становится все более похожим на дедушку. Тот же глубокий взгляд, открытая и добрая улыбка. Некоторые фанаты настолько впечатлены, что до сих пор обсуждают в сети сходство и называют Никулина-младшего копией дедушки.

«Внешнее сходство с дедом потрясает»;

«Когда улыбается, просто одно лицо с дедом, ничего себе метаморфозы»;

«Кровь — не водица! Вот и доказательство — очень сильно похож на Никулина», — пишут пользователи в комментариях.

Юрий Никулин и его внук Максим Никулин. www.globallookpress.com/, © РИА Новости/Владимир Трефилов

Единственный сын Юрия Владимировича и его супруги Татьяны Покровской — тоже Максим. После смерти отца в 1997 году он стал генеральным директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре. Его старшая дочь Мария живет за границей, она нейрохирург. Средний Юрий — руководитель PR-службы и спецпроектов цирка, а младший Максим заведует зарубежным гастрольным отделом.

Младший внук всегда с гордостью говорил о Юрии Никулине и не забывал напоминать публике о его подвигах — не только творческих, но и военных и человеческих. На счету легендарного артиста медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», а еще «За доброту и милосердие» — ее в свое время преподнесли ветераны цирка.

