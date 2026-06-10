«Можно ходить и улыбаться»: Нилов признался в постоянном приеме обезболивающих

Алексей Нилов признался в приеме обезболивающих препаратов

Заслуженный артист РФ Алексей Нилов из-за трех перенесенных операций вынужден принимать обезболивающие средства. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ.

«Есть обезболивающие. Если после завтрака принять много обезболивающих, не натощак, то можно ходить и улыбаться», — признался Нилов.

Говоря о вреде бесконтрольного приема препаратов, актер отметил, что пережил тяжелые периоды в своей жизни, поэтому его ничто не сможет победить.

«Я думаю, что если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает», — подчеркнул артист.

Кроме того, Нилов рассказал, что восстановление после операций протекает успешно. Он добавил, что этот процесс закончится в ближайшее время благодаря работе хирургов и реабилитологов.

Ранее актер заявил, что лень помогает ему сохранять форму. При этом он уточнил, что под ней он понимает выполнение работы с первого дубля, а не отказ от своей деятельности.

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