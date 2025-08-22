Случайный пес и детское прозвище в титрах: как снимали «Мимино» и другие фильмы Георгия Данелии

Народному артисту СССР, кинорежиссеру и сценаристу Георгию Данелии 25 августа могло бы исполниться 95 лет. Фильмы Георгия Николаевича известны каждому — «Я шагаю по Москве», «Джентльмены удачи», «Мимино», «Кин-Дза-Дза!».

Все они давно стали классикой и примером профессионализма, однако на съемках этих кинокартин происходило немало забавных и даже курьезных случаев.

«Я шагаю по Москве» (1964)

Кадр из к/ф «Я шагаю по Москве», реж. Георгий Данелия, 1964 г.

«Я шагаю по Москве» — тот самый фильм, после выхода которого Георгий Данелия проснулся знаменитым. А еще ввел в отечественный кинематограф новый жанр — лирическая комедия.

Дело было так: на просмотре ленты чиновники «Госкино» посчитали, что для комедии этот фильм недостаточно смешной, потому режиссеру и пришлось в моменте выкручиваться, назвав ее лирической. Годы спустя он еще раз подколол «Госкино», назвав «Джентльменов удачи» уже нелирической комедией.

Читайте также Золотое кольцо «Мосфильма»: в каких городах снимали советские киношедевры

История создания «Я шагаю по Москве» началась со сцены, внезапно пришедшей в голову молодому сценаристу Геннадию Шпаликову. Он описал ее Данелии, после чего они решили создать полноценный сценарий фильма, который принес обоим всесоюзную известность. Как рассказывал сам Георгий Данелия, Шпаликов писал сценарий в некоем лирично-поэтическом стиле, а режиссер переводил это на кинематографический язык.

Фильм был дебютным для многих известных ныне актеров. Например, для народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. А вот ставший главным героем народный артист РСФСР Никита Михалков до «Я шагаю по Москве» уже успел сняться в других проектах. При этом на съемках он однажды повел себя неожиданно нагло, резко попросив увеличить ему гонорар под угрозой собственного ухода с площадки. Но Даниеля не купился на шантаж и сам выгнал Михалкова — а после получил от него извинения и признание, что на этот поступок юного актера надоумил его брат Андрей Кончаловский.

А вот в роли той самой девушки под дождем, сцена с которой и дала толчок для создания фильма, снималась не одна актриса… а целых три. Дело в том, что изначально взятой на эту роль Маргарите Мерино пришлось срочно уехать до окончания съемок. Потому ее заменила актриса-студентка Щукинки Светлана Беседина. А мелькающие в кадре ноги и вовсе принадлежат журналистке, пришедшей на съемочную площадку на интервью с Георгием Данелией.

«Джентльмены удачи» (1971)

Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Георгий Данелия, 1971 г..

В «Джентльменах удачи» Георгий Данелия выступил как сценарист, хотя многие ошибочно считают его еще и режиссером. Но им был его друг Александр Серый, которого изначально вообще не хотели допускать к работе с фильмом из-за судимости. Еще в юности он жестоко избил мужчину, оставив его инвалидом — тот якобы имел романтический интерес к невесте режиссера. Данелия сам предложил только вышедшему из тюрьмы Серому режиссировать картину, чтобы помочь вернуться в профессию.

В фильме планировалось куда как больше героев, но часть приглашенных на их роли актеров попросту отказались от съемок. Например, Юрий Никулин, которому надоела слава комедийного артиста, намертво прилепившаяся к нему после выхода «Бриллиантовой руки».

А вот Евгений Леонов сразу же согласился сыграть Доцента — под него эту роль и писали. Причем он так ответственно отнесся к образу своего героя, что даже ездил в Бутырскую тюрьму, где подглядывал за заключенными в дверное окошко и записывал все услышанное и детали их поведения.

Кстати, тюремные сцены снимались в настоящей тюрьме строгого режима в Самарканде. Все это время актеров и членов съемочной группы для их безопасности постоянно сопровождали сотрудники милиции.

А самый главный курьез произошел с верблюдом Васей, который на самом деле был верблюдицей. Почему-то съемочная группа была уверена, что в Самарканде будет легко найти верблюда — и по приезде не нашла ни одного… кроме единственной на весь город верблюдицы. И однажды хозяин животного привел его с обритым боком — ему срочно понадобились деньги на еду для себя и своей питомицы, потому он был вынужден продать шерсть. «Вася» категорически отказывалась оставаться в гриме, поэтому снимать ее пришлось только с одной стороны.

Не менее забавными оказались съемки поездки на такси. У этого эпизода было невероятное количество дублей, но вовсе не из-за неудачной игры актеров — просто Олега Видова так смешили фразы Савелия Крамарова, что он не мог сдержаться и каждый раз взрывался смехом. Поэтому в фильме большую часть своих фраз Видов проговаривал, практически не глядя на коллегу.

«Мимино» (1977)

Кадр из к/ф «Мимино», реж. Георгий Данелия, 1977 г.

Идея «Мимино» к Георгию Данелии пришла после успеха «Афони», вышедшего на экраны в 1975 году. Причем изначально сюжет у фильма, как и его название, были совсем другими — планировалась комедия «Ничего особенного» про летающего на «кукурузнике» летчика, любившего писать стихи и играть на трубе. Однако за пару месяцев до съемок режиссер решил запечатлеть совсем другую историю — о деревенском вертолетчике, который закреплял свой вертолет к дереву на замок, чтобы его не угнали. Причем сценарий дописывался и переписывался прямо во время съемок.

Но название картины поменяли не сразу. «Мимино» — в переводе с грузинского «сокол» — не понравилось комиссии в Госкино. Тут уже за него заступился председатель, который хотел отправить фильм на Московский международный кинофестиваль. Конечно, название «Ничего особенного» для фестиваля не подходило, потому по итогу утвердили новое, грузинско-птичье.

На роль главного героя Валико Мизандари рассматривался только народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, и сценарий писался исключительно под него. При этом, что интересно, в титрах он записан как Буба Кикабидзе. Объяснение у этого забавное — так артиста звали близкие ему люди, поскольку это было первое слово, которое он произнес в детстве. А Данелии так понравилось прозвище, что он решил в титрах указать именно его, а не настоящее имя.

Не менее забавная история кроется за появившейся после съемок у директора «Мимино» Валерия Гандрабура собакой. Изначально на роль Зарбазана специально из Москвы привезли хорошо выдрессированного пса. Однако он категорически не понравился Данелии, так как был слишком ухоженным. Зато ему мгновенно приглянулся попавшийся по пути на площадку песик с висячим ухом, по итогу и оказавшийся в фильме. Группе повезло, так как животное было умным и поддавалось дрессировке… с помощью колбасы, благодаря которой пес в нужные моменты шел рядом с Валико перед камерами.

«Кин-дза-дза!» (1986)

Кадр из к/ф «Кин-дза-дза!», реж. Георгий Данелия, 1986 г.

Идея фильма «Кин-дза-дза!» появилась у Георгия Данелии в 1984-м после встречи с итальянским сценаристом Тонино Гуэрра. Тот, впечатлившись русскими морозами, посоветовал коллеге снять фильм про что-то теплое, чтобы зрители могли согреться хотя бы духовно. И Данелия решил реализовать задумку, взяв за основу «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона, — и поехал для этого в жаркий Тбилиси к своему другу и постоянному соавтору Резо Габриадзе. По итогу сюжет «Острова сокровищ» был откинут, и родился совершенно новый и оригинальный сценарий.

Пропить глобус мог не Хабенский: как снимали фильм «Географ глобус пропил»

С самого начала съемки пошли не по плану. Весной «пепелец» — космический корабль — должны были доставить в пустыню Каракумы, чтобы успеть до безжалостной там летней жары. Но по ошибке корабль отправили… во Владивосток. Для его перевозки в Среднюю Азию понадобилось полтора месяца, и по итогу съемки начались в пик высоких температур. Из-за этого проводили их либо ранним утром, либо вечером — иначе группа бы просто не выдержала.

Да и во время съемок постоянно происходила какая-то трагическая ерунда. В один из дней «пепелац» разнесло ураганом, в другой он загорелся, а однажды и вовсе прямо на старте взорвалась ракета… и даже декорации разломал въехавший в них пьяный водитель. На площадке уже шутили, что выходу фильма мешают инопланетяне. Однако по итогу картина все же оказалась на экранах.

Но даже «Мосфильм» не шел навстречу режиссеру во всех его перипетиях. У Данелии была масса идей о костюмах инопланетян. Но — пошивочный цех был занят из-за съемок «Бориса Годунова». Потому съемочная команда сама взялась за ножницы и иголки. Они использовали майки и кальсоны, которые намеренно портили и прожигали в разных местах. Также специально для фильма раздобыли парочку списанных летных костюмов, разобранных и примененных в разных местах. И, несмотря на такие условия, образы героев все равно получились интересными.

Сложностей боялись и на выходе картины. Ведь к власти пришел Константин Черненко, инициалы которого совпадали со знаменитым «Ку». Команда долго думала, как его заменить, однако, пока думала — Черненко успел умереть… и сцена с «Ку» стала одной из визиток «Кин-Дза-Дза!».