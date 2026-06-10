Не ждите снижения ставок: почему не стоит откладывать покупку своего жилья

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 19 0

Многие семьи откладывают этот вопрос «на потом», надеясь на лучшие условия в будущем. Однако они допускают большую ошибку.

Почему нельзя откладывать покупку жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Риелтор Юсова: семьи откладывают покупку жилья, надеясь на улучшение условий

На фоне возможных изменений программы семейной ипотеки россиянам лучше поторопиться с приобретением жилья и не рассчитывать на более выгодные условия потом. Об этом специально для 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова.

Она отметила, что сегодня рассматриваются разные варианты, в том числе дифференцированные ставки: 12% для семей с одним ребенком, около 10% — с двумя и льготные 6% — для многодетных семей.

«Очень многие семьи продолжают откладывать покупку жилья, надеясь, что условия станут еще выгоднее. Люди ждут осени, потом нового года, потом очередных новостей о снижении ставок, но, если посмотреть на рынок недвижимости последних лет, мы увидим обратную картину», — сказала эксперт.

Специалист подчеркнула, что банки год от года выдвигают новые требования: если раньше семье могли одобрить ипотеку без каких-либо вопросов, то сегодня от нее потребуют дополнительные подтверждения дохода. При этом риелтор заявила, что были и случаи отказа.

«Главный риск сегодня — это не возможный рост ставок в будущем, главный риск — потерять время в ожидании лучших условий», — считает Юсова.

Она также предупредила, что повышение процентной ставки заметно увеличит ежемесячный платеж и общую переплату, что серьезно скажется на семейном бюджете.

Кроме того, эксперт сообщила, что граждане могут выйти на застройщика на прямую, но они должны быть уверены в компании разобраться во всем. Однако большинство клиентов предпочитают услуги риелторов, которые анализируют не один объект, а весь рынок.

«Очень часто правильный выбор квартиры заключается не только в поиске выгодной цены, но и в понимании того, как этот объект будет вести себя через несколько лет, насколько ликвидным он окажется и насколько комфортно будет жить в выбранном районе», — добавила специалист.

Юсова посоветовала не ждать идеального момента, а принимать решение сразу, так как программы могут измениться быстрее, чем ожидают покупатели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России предложили план по переносу платежей по ипотеке после получения ключей от жилья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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