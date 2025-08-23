Южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов по военным КНДР

Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Инцидент произошел на границе двух государств, где идет строительство стены.

Фото: www.globallookpress.com/ Defense Ministry

Южнокорейские военные произвели более десяти предупредительных выстрелов по военнослужащим КНДР, которые ведут строительство заграждений у границы. Об этом сообщили представители Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В комментарии со стороны КНДР прозвучало мнение, что случившееся выглядит как «очень тревожное предзнаменование», способное усугубить напряженность на южном рубеже. Также в этом заявлении отмечается, что возведение стен является «регулярной работой по укреплению границы» и не представляет угрозы для соседнего государства.

Официальный Пхеньян также предупредил: если в дальнейшем подобные действия продолжатся, они будут расценены как преднамеренная военная провокация. И в ответ, соответственно, будут приняты меры.

Ранее, писал 5-tv.ru, во время выступления по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японских оккупантов, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян вместе с Москвой противостоит неонацизму.

Кроме того, по его словам, власти КНДР закрепят в конституции нежелание вести дела с Сеулом. Как добавила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, политика Сеула по отношению к Пхеньяну вряд ли изменится. А вот совместные учения Южной Кореи и США «вновь выявят враждебную природу» южного соседа.

