С операции по эвакуации Наговициной с пика Победы начали снимать спасателей

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 83 0

В МЧС Киргизии предполагают, что женщина погибла.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ekaterina Iakim; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Операцию по эвакуации с пика Победы российской альпинистки Натальи Наговициной могут не возобновить. Спасатели уходят с горы из-за ухудшения погоды. Об этом 5-tv.ru рассказал руководитель спасательной группы Виталий Акимов.

Альпинист сообщил, что он вместе с командой также пытался найти тело итальянца Луки Синигалью, но безуспешно. Мужчина хотел спасти Наговицину самостоятельно, но погиб, не дойдя до ее палатки.

Поиски, как уточнил Виталий Акимов, пришлось свернуть из-за его плохого самочувствия: в горах на высоте шесть тысяч метров дала знать о себе старая травма спортсмена.

«На травке-то хорошо вообще. Ну, вниз спускаешься, всегда хорошо себя чувствуешь. Наверх идешь — надо быть хорошо подготовленным», — пояснил Акимов.

Кроме того, спасателей снимают с пика Победы из-за ухудшения погоды.

До этого в МЧС Киргизии предположили, что Наговицына, которая во время спуска с вершины сломала ногу, вероятнее всего, погибла. У нее не было ни еды, ни воды. Женщина оказалась в ловушке больше десяти дней назад. Последний раз альпинистка выходила на связь 16 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах
16:19
«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы
16:00
«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского
15:40
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над территорией России
15:40
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
15:18
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025