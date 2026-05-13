«Массовые направления»: россиянам назвали выгодные туры для отдыха в июне

Екатерина Чумоватова
Эксперт предупредил, что из-за школьных каникул спрос на бюджетные направления будет расти.

Куда поехать отдыхать в июне 2026 года — дешевые туры

Замглавы АТОР Мурадян: самые бюджетные туры в июне — в Турцию, Египет и Китай

В преддверии лета россияне задумываются о том, куда поехать отдыхать за границу в июне. Про самые бюджетные направления для отпуска рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму, генеральный директор туроператора Артур Мурадян в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, наиболее выгодные туры в июне 2026 — на самые массовые и популярные направления. Например, в Турцию, Египет, Таиланд и Китай.

Эксперт отметил, что в июне начинаются школьные каникулы, из-за чего спрос на бюджетные направления начинает расти, а вместе с ним и цены.

«Отдых для семьи из двух взрослых и ребенка до семи лет в Турции будет стоить от 150-160 тысяч рублей, но это самая базовая цена. Средний чек за семью в большинстве случаев к июню будет около 200 тысяч рублей и выше», — объяснил Мурадян.

Отпуск в Египте обойдется дешевле. Отпуск на троих на неделю, с учетом стоимости билетов, составит от 145 тысяч рублей. Со временем фактическая цена тура будет выше — от 180 тысяч рублей.

Эксперт также сообщил, что семейный отдых на острове Хайнань в Китае будет стоить от 200 тысяч рублей. Отпуск в Таиланде обойдется россиянам от 180 тысяч рублей на троих.

Мударян посоветовал определиться с направлением отдыха в июне заранее, так как цены могут только расти.

«Для того, чтобы получить бюджетный семейный отдых за границей, я бы рекомендовал бронировать и оплачивать туры уже сейчас», — сообщил генеральный директор.

«Массовые направления»: россиянам назвали выгодные туры для отдыха в июне

