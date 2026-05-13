«Лицо начало раздуваться»: как «болезнь поцелуев» едва не убила девушку

Диана Кулманакова
Сначала она приняла свое недомогание за грипп.

Что такое инфекционный мононуклеоз: симптомы и последствия

Фото: www.globallookpress.com/Oliver Dietze

В Великобритании 18-летняя девушка столкнулась с тяжелыми осложнениями после заражения инфекционным мононуклеозом, который радикально изменил ее внешность. Об этом сообщило издание Mirror.

Сотрудница детского сада сначала приняла недомогание за обычный грипп или тонзиллит, жалуясь на боль в горле, кашель и рвоту.

Врачи выписали ей антибиотики. Однако спустя два дня после обращения в клинику состояние девушки резко ухудшилось. Ее лицо увеличилось в размерах, а кожа покрылась зудящей сыпью.

«Мое лицо начало раздуваться, как у рыбы-фугу. Честно говоря, я была в ужасе и не могла смотреть на себя в зеркало — я выглядела ужасно. Даже мои родные и друзья были шокированы и говорили, что я сама на себя не похожа», — призналась девушка.

В больнице, куда ее экстренно положили, медики диагностировали железистую лихорадку, более известную как «болезнь поцелуев». Пациентку немедленно подключили к капельнице, чтобы купировать отек и облегчить симптомы инфекции.

Инфекционный мононуклеоз передается через слюну, в том числе при использовании общей посуды или столовых приборов.

Болезнь лишила девушку возможности вести привычный образ жизни. Она провела пять дней в стационаре и еще три недели была прикована к постели из-за хронической усталости.

Врачи запретили ей заниматься контактными видами спорта и употреблять алкоголь на время восстановления. Несмотря на то, что инцидент произошел еще в марте, девушка до сих пор чувствует упадок сил и лишь недавно начала выходить на работу на неполный день.

Сейчас британка стремится распространить информацию об этом заболевании, призывая людей не игнорировать странные симптомы и вовремя обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

