В Пулково введены временные ограничения на выполнение рейсов

В аэропорту Пулково временно ограничен прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье большая проверка всех аэропортов. Теперь там действуют штрафы для водителей, которых обычно называют бомбилами. Вступили в силу поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях. За нелегальное такси в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский так называемым бомбилам придется платить рублем. Пять тысяч для физических лиц, 50 — для юридических.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.