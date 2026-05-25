Разбитое сердце: принц Гарри столкнулся с новыми трудностями в своей карьере

Дарья Орлова
Меган Маркл забирает роль лидера в семье, пока супруг борется с кризисом в своих проектах.

Фото: www.globallookpress.com/Middle East News Agency apaimag

Мirrоr: принц Гарри столкнулся с новыми трудностями в своей карьере

Принц Гарри переживает непростой период из-за неудач в своей благотворительной деятельности, в то время как Меган Маркл сосредоточилась на развитии собственного бренда. Об этом сообщило издание Mirror.

Основным ударом для герцога Сассекского стал уход Меллони Пул с поста вице-председателя правления Игр непокоренных (Invictus Games).

Пул считалась ключевой фигурой в организации, и ее отставка совпала с планами сокращения государственного финансирования проекта со стороны Австралии.

Это может привести к тому, что австралийская команда не сможет принять участие в соревнованиях в 2027 году. На фоне этих событий Меган Маркл все чаще называют главным «кормильцем» в семье, так как она активно продвигает свою независимую марку As Ever после завершения сотрудничества с Netflix.

Ситуация усугубляется критикой в адрес принца Гарри со стороны военного сообщества и призывами покинуть пост руководителя Игр непокоренных.

Причиной недовольства стали откровения Гарри в его мемуарах «Запасной», где он рассказал о количестве убитых противников во время службы в Афганистане. Отставной полковник Тим Коллинз назвал такие высказывания «наглыми».

«В армии так себя не ведут; это не то, как мы думаем. Он сильно подвел свою сторону. Мы не делаем зарубки на прикладе винтовки. Никогда не делали», — сказал Коллинз.

Бывшие сослуживцы также осудили принца, посчитав его слова попыткой заработать деньги на серьезных военных событиях.

Несмотря на текущие сложности, эксперты видят потенциал в новых проектах пары. Пиар-директор Оливия Беннет полагает, что Гарри сможет вернуть доверие аудитории, если сосредоточится на темах братства и спорта через формат игрового кино.

По ее мнению, переход от документальных съемок к сценарным драмам позволит избежать излишнего внимания к личной жизни. В то же время некоторые представители индустрии, включая руководство Spotify и United Talent Agency, высказывали сомнения в профессиональных талантах супругов, ставя под вопрос их способность создавать качественный контент в будущем.

«Игры непокоренных» (Invictus Games) — международные соревнования, созданные для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы или инвалидность во время службы и участия в вооруженных конфликтах.

Проект учредил принц Гарри в 2014 году. В программу турнира входят различные дисциплины, среди которых плавание, стрельба из лука, баскетбол, волейбол и регби.

Главная задача «Игр непокоренных» — поддержать участников на пути восстановления и вернуть им чувство уверенности через спорт, командный дух и соревновательную атмосферу.

Последние новости

