Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили днем 20 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Известно, что восемь дронов было сбито над Брянской областью, семь — над Смоленской областью, а три — над воздушным пространством Курской области, два беспилотника сбили над территорией Калужской области.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировок войск «Юг» и «Запад».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.