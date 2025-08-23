Избитый в Щелково футболист Ерошевич умер в больнице

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 330 0

Происшествие случилось 17 августа рано утром на Пролетарском проспекте в Щелково.

Избитый в Щелково футболист Ерошевич умер в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В коме умер 20-летний футболист Арсений Ерошевич, которого зверски избили трое мигрантов в Щелково. Об этом сообщила его сестра в беседе с 5-tv.ru.

Все произошло 17 августа утром на Пролетарском проспекте в Щелково. Арсению нанесли тяжкие телесные повреждения. Парня госпитализировали.

В управлении МВД по региону сообщали, что нападавшие были задержаны по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Двое из троих нападавших признали свою вину. Все они были заключены под стражу до 17 октября.

По предварительным даням, конфликт начался в местном баре и продолжился на улице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир скончался на борту рейса Москва—Сочи. Во время полета 56-летнему пассажиру внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж оперативно начал оказывать первую помощь, а командир воздушного судна принял решение выполнить экстренную посадку в аэропорту Минеральные Воды. На место вызвали медицинскую бригаду. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, прибывшие специалисты констатировали смерть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:55
«С 18 лет подкалываю»: Решетова раскрыла правду о своей внешности
23:37
«Аэрофлот» корректирует расписание полетов в связи с ограничениями
22:55
Двое мирных жителя ранены в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
22:37
В МВД предупредили о новой схеме телефонных мошенников с копированием голоса
22:10
Жена Эрдогана написала Мелании Трамп о страданиях детей Газы
21:52
Блогеру Арсену Маркаряну предъявлено обвинение

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025