«Аэрофлот» корректирует расписание полетов в связи с ограничениями

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз

Время вылета на некоторых рейсах может быть изменено.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о внесении изменений в график полетов из-за ранее установленных ограничений на использование воздушного пространства.

До этого стало известно, что в «Шереметьево», «Пулково» и ряде других российских аэропортов были введены временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов.

«Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов до 00.00 мск», — сообщили в авиакомпании.

В компании также отметили, что пассажирам, чьи рейсы были отменены, предоставляется возможность оформить вынужденный возврат билетов.

Также сообщается, что контактный центр «Аэрофлота» работает в усиленном режиме, а сотрудники авиакомпании оказывают поддержку клиентам в аэропортах.

