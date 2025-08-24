Украина пытается всеми силами отвлечь внимание от необходимости принятия сложных решений. Операцию прикрытия можно назвать так — «Киевский фламинго». До середины Днепра такие птицы не долетают, как мы знаем, но Киев пытается доказать, что таки да.

Для этого показали якобы секретный завод, где якобы собирают новые ракеты под названием «Фламинго». Много, в перспективе до семи штук в день, и больших, с дальностью полета в три тысячи километров. Это, чтобы вы понимали, до Урала.

Но есть сомнения: если бы такие ракеты реально были у Киева, он бы уже ими шарахнул, в этом можно не сомневаться. Кроме того, это физически сложно наладить сборку семи таких крылатых ракет в день с реактивными двигателями. Да и такое производство нереально наладить на Украине, где каждый мало-мальски серьезный завод, работающий на ВПК, выносится нашими ракетами и дронами.

Например, на этой неделе разрушительно прилетело в Мукачево — это городок на стыке с Венгрией и Словакией. Там военный завод горел несколько дней. По всему получается, «Киевский фламинго» на самом деле… Утка. Причем не киевская, а, например, британская.

Эксперты уже заметили поразительное сходство украинского изделия на видео и британского же, которое показали на военном салоне в начале года.

То есть это надо воспринимать как сигнал от Лондона о готовности поставить Киеву такое вооружение, что, как мы понимаем, не что иное, как очередная провокация на обострение, чтобы сорвать наметившееся сближение Москвы и Вашингтона.

Сверхзадача — убедить, что дела у ВСУ не так уж и плохи. Президент Украины Владимир Зеленский обещает воевать еще как минимум четыре года.

