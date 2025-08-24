WSJ: Пентагон несколько месяцев запрещает Украине наносить удары вглубь России

Пентагон в течение нескольких месяцев запрещает Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское (и не только) дальнобойное оружие, в частности ракеты ATACMS, для ударов вглубь территории России. Об этом сообщается в материале газеты Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники из официальных кругов.

«Пентагон месяцами блокирует использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России… Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров», — говорится в публикации.

Отмечается, что Украина как минимум один раз пыталась применить ATCMS по цели на территории России, однако Вашингтон ответил немедленным запретом.

Бывший президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS в ноябре прошлого года. За этим решением последовали Великобритания и Франция, они позволили ВСУ распоряжаться их системами Storm Shadow и SCALP. Но теперь, по данным газеты, запрет Штатов распространяется и на них.

Замминистра обороны по политическим вопросам США Элбридж Колби, по данным издания, разработал «механизм пересмотра» решений, касающихся запросов Киева на применение американского дальнобойного оружия, а также европейского, если эти страны имели доступ к американским разведданным и компонентам. Механизм дает право министру обороны Питу Хегсету говорить последнее слово относительно ATACMS.

В качестве подтверждения издание приводит слова пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, что президент США Дональд Трамп настаивает на завершении конфликта на Украине. Тут стоит также напомнить: российский лидер Владимир Путин отмечал, что операции ВСУ с применением оружия стран НАТО означают только одно — члены альянса воюют с РФ.

