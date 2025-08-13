В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины

Эфирная новость 40 0

Меры безопасности в Анкоридже накануне саммита с участием российского и американского президентов усилены.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Самые большие противники этого мирного соглашения, помимо Зеленского, сейчас находятся в Европе. Однако там все реже произносят формулу, которой пользовались последние полтора года. Фраза «Никаких решений по Украине, без Украины» уже не актуальная. И политики Старого Света это прекрасно понимают и не случайно начинают готовить общественное мнение к тому, что некие жертвы все-таки придется принести. О том, как с приближением даты встречи, меняется информационный шум вокруг нее, рассказывает корреспондент «Известий» Владимир Артюхов.

С лучезарной улыбкой в Белом доме подводят черту под спорами о возможном месте встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Теперь официально: саммит примет самый населенный город Аляски.

«Обсуждалось много мест, но, конечно, Аляска — штат в составе Соединенных Штатов Америки, поэтому для президента это большая честь! И он с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Путиным на американской земле», — сообщила Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома.

Анкоридж — глобальный авиаперекресток. Еще неделю назад это заявление могло показаться слегка самоуверенным. Теперь все изменилось. И до Москвы уже не 5282 воздушные мили, а три дня нетерпеливого ожидания.

Крупнейший город Аляски переходит на осадное положение. Меры безопасности усилены. Секретная служба арендует целые дома. Уже объявлено: 15-го августа небо над Анкориджем будет закрыто для гражданской авиации.

По сообщениям местных СМИ, на Аляску уже слетаются высшие американские чиновники — якобы прибыл министр здравоохранения Кеннеди. Глава Пентагона Хегсет не исключил своего участия. И это говорит о том, что переговоры явно планируются комплексные.

«Президент Трамп обозначил условия, как и Стив Уиткофф и другие, кто находился на стороне силы в концепции „мира через силу“. Но что касается переговоров, то, знаете ли, возможны обмены территориями. Могут быть уступки», — предполагает Хегсет.

Слово «уступки» в администрации Трампа повторяли так часто и так настойчиво, что пришлось подхватить по другую сторону океана. Еврочиновники — явно нехотя — сменяют привычную воинственную риторику на обтекаемые формулировки. Вот глава МИД Германии заговорил о загадочном «статусе-кво».

«Сам факт того, что Украина теперь готова говорить о статусе-кво, уже является уступкой. Украина правильно сделала, что пошла на этот шаг», — считает Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел Германии.

Для Европы единственный шанс привлечь внимание Трампа — через силу говорить о мире вместо войны. В Лондоне намек поняли: рупор британских ястребов — газета Telegraph — публикует статью с характерными «инсайдами».

«Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территорию, уже удерживаемую Россией, в рамках европейского мирного плана», — написали в Telegraph.

Ключевое здесь — якобы «европейский мирный план». Так незатейливо пытаются набить себе цену.

«Когда два сильных человека, американский и российский президенты, садятся за стол переговоров, а вы только кричите издалека, то вы жалки и слабы», — отметил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

И все же в Европе явно началась работа по формированию общественного мнения. Население готовят к тому, что раньше называли немыслимым, а теперь стало неизбежным — территориальным уступкам со стороны Украины. Медиа сигналы доходят и до жителей Аляски, традиционно замкнутых на себе.

«Принимать российского лидера, учитывая историю взаимоотношений Аляски с Россией, особенно интересно. Это породило так много теорий заговора, особенно в связи с туманными заявлениями президента Трампа по обмену землей. Самая дикая из них заключается в том, что нас отдают России для того, чтобы положить конец войне на Украине», — смеется Джесс Браун, жительница Аляски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
13 авг
«Индустрия провокаций»: дипломат о планах Киева сорвать встречу Путина и Трампа
12 авг
Где Киев устроит провокации в день встречи Путина и Трампа — мнение политолога
12 авг
Дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа
12 авг
«Пройдет в нашу пользу»: Успенская о встрече Путина и Трампа
12 авг
Украина готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа на Аляске
12 авг
В Белом доме назвали место встречи Путина и Трампа на Аляске
12 авг
Зеленский отказался признавать решения саммита США и России на Аляске
12 авг
Трамп отверг позицию Зеленского о недопустимости территориальных уступок Украины
12 авг
Бывший вице-губернатор Аляски Леман: надеюсь, что РФ и США договорятся
12 авг
Мир за квадратные метры: Киев может отказаться от потерянных территорий
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

Последние новости

3:57
Хранить или выбросить: Можно ли пользоваться прошлогодним солнцезащитным кремом
3:40
В России начинается борьба против мата в сети
3:22
«С улыбкой на лице»: пострадавшие вспоминают подробности нападения на «Крокус»
2:55
В Волгограде обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного дома
2:42
В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины
2:25
Компания Apple подала заявку на патент полностью стеклянного телефона

Сейчас читают

Дипломат оценил риск провокаций со стороны Киева перед встречей Путина и Трампа
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
«Я не спилась»: Ивлеева рассказал об изменениях в жизни после «голой» вечеринки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс