В Европе началась работа по формированию общественного мнения о вероятных территориальных уступках Украины

Самые большие противники этого мирного соглашения, помимо Зеленского, сейчас находятся в Европе. Однако там все реже произносят формулу, которой пользовались последние полтора года. Фраза «Никаких решений по Украине, без Украины» уже не актуальная. И политики Старого Света это прекрасно понимают и не случайно начинают готовить общественное мнение к тому, что некие жертвы все-таки придется принести. О том, как с приближением даты встречи, меняется информационный шум вокруг нее, рассказывает корреспондент «Известий» Владимир Артюхов.

С лучезарной улыбкой в Белом доме подводят черту под спорами о возможном месте встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Теперь официально: саммит примет самый населенный город Аляски.

«Обсуждалось много мест, но, конечно, Аляска — штат в составе Соединенных Штатов Америки, поэтому для президента это большая честь! И он с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Путиным на американской земле», — сообщила Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома.

Анкоридж — глобальный авиаперекресток. Еще неделю назад это заявление могло показаться слегка самоуверенным. Теперь все изменилось. И до Москвы уже не 5282 воздушные мили, а три дня нетерпеливого ожидания.

Крупнейший город Аляски переходит на осадное положение. Меры безопасности усилены. Секретная служба арендует целые дома. Уже объявлено: 15-го августа небо над Анкориджем будет закрыто для гражданской авиации.

По сообщениям местных СМИ, на Аляску уже слетаются высшие американские чиновники — якобы прибыл министр здравоохранения Кеннеди. Глава Пентагона Хегсет не исключил своего участия. И это говорит о том, что переговоры явно планируются комплексные.

«Президент Трамп обозначил условия, как и Стив Уиткофф и другие, кто находился на стороне силы в концепции „мира через силу“. Но что касается переговоров, то, знаете ли, возможны обмены территориями. Могут быть уступки», — предполагает Хегсет.

Слово «уступки» в администрации Трампа повторяли так часто и так настойчиво, что пришлось подхватить по другую сторону океана. Еврочиновники — явно нехотя — сменяют привычную воинственную риторику на обтекаемые формулировки. Вот глава МИД Германии заговорил о загадочном «статусе-кво».

«Сам факт того, что Украина теперь готова говорить о статусе-кво, уже является уступкой. Украина правильно сделала, что пошла на этот шаг», — считает Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел Германии.

Для Европы единственный шанс привлечь внимание Трампа — через силу говорить о мире вместо войны. В Лондоне намек поняли: рупор британских ястребов — газета Telegraph — публикует статью с характерными «инсайдами».

«Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территорию, уже удерживаемую Россией, в рамках европейского мирного плана», — написали в Telegraph.

Ключевое здесь — якобы «европейский мирный план». Так незатейливо пытаются набить себе цену.

«Когда два сильных человека, американский и российский президенты, садятся за стол переговоров, а вы только кричите издалека, то вы жалки и слабы», — отметил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

И все же в Европе явно началась работа по формированию общественного мнения. Население готовят к тому, что раньше называли немыслимым, а теперь стало неизбежным — территориальным уступкам со стороны Украины. Медиа сигналы доходят и до жителей Аляски, традиционно замкнутых на себе.

«Принимать российского лидера, учитывая историю взаимоотношений Аляски с Россией, особенно интересно. Это породило так много теорий заговора, особенно в связи с туманными заявлениями президента Трампа по обмену землей. Самая дикая из них заключается в том, что нас отдают России для того, чтобы положить конец войне на Украине», — смеется Джесс Браун, жительница Аляски.

