Валерия о первых ухаживаниях Пригожина: «Пытался меня откормить. Отъелся сам»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

По словам певицы, муж, который поначалу был только продюсером, покорил ее своей искренностью.

Валерия об ухаживаниях Пригожина в начале отношений: «Пытался меня откормить»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валерия об ухаживаниях Пригожина: Пытался меня откормить. Отъелся сам при этом

Певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, и они нередко радуют поклонников подробностями их истории любви длиной в 20 лет и семейной жизни. Когда-то они были только творческим союзом — исполнительница и ее продюсер. Но однажды по уши влюбленный мужчина начал действовать.

Валерия рассказала ведущим шоу «Женский форум», что Пригожин добился ее очень простой, но при этом совершенно особенной и редкой чертой — искренностью. Артистка считает, что в современных мужчинах практически исчезло это качество, а ее муж всегда остается собой, ничего не скрывает.

В работе, на первых свиданиях и в дальнейшей совместной жизни Иосиф Пригожин всегда был «как на ладони». И это заставляло его избранницу думать, что где-то кроется подвох. Трудно было поверить, что рядом настолько открытый человек, очень подкупало умение продюсера по-детски удивляться, радоваться, говорить честно. Одна только проблема возникла — двухмесячный период ухаживаний обернулся для Валерии лишними килограммами.

«Он водил меня в рестораны, само собой, пытался меня откормить зачем-то. Отъелся сам при этом. Не знаю, почему мы с ним ходили по ресторанам… Может, я выглядела так, будто никогда в жизни не ела, не знаю», — сказала певица.

Валерия и Иосиф Пригожин познакомились в 2003 году. В это время артистка мучительно разводилась с продюсером Александром Шульгиным, от которого родила троих детей, а еще терпела домашнее насилие. Поиски нового продюсера привели исполнительницу к Пригожину. Он не пылал энтузиазмом, так как прежние подопечные когда-то были ее конкурентами. Но после личной встречи влюбился, и уже через год женился.

Ранее, писал 5-tv.ru, Иосиф Пригожин объяснил, почему не хочет финансово помогать старшим детям.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:08
Первая рабочая неделя ноября в России будет сокращена до трех дней
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
5:37
От футболки до шлицы: как Зеленский «вшивается» в деловой дресс-код
5:15
«Фламинго» с крыльями из Лондона? Что известно о новой украинской ракете
4:51
Маяковский поет, а Есенин читает рэп: как ИИ оживляет интерес к классике
4:21
Валерия о первых ухаживаниях Пригожина: «Пытался меня откормить. Отъелся сам»

Сейчас читают

Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Перестройка вместо хаоса: прогноз Таро на неделю с 25 по 31 августа
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025