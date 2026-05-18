РСЗО «Ураган-1М» разнес позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО

Слаженная работа артиллерийских расчетов во взаимодействии с другими подразделениями наносит существенный урон противнику.
Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru
РСЗО «Ураган-1М» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган-1М» 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками и точки снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Военнослужащие сорвали подвоз боеприпасов ВСУ, а также поразили пункт управления тяжелыми БПЛА и гексакоптерами.
Цели были выявлены в ходе воздушной разведки. После получения координат расчеты «Ураганов-1М» заняли огневые позиции и нанесли удар реактивными снарядами калибра 220 миллиметров.
Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передавали данные на командный пункт артиллерии.
После выполнения огневой задачи расчеты оперативно сменили позиции, чтобы избежать ответного удара со стороны противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 18 мая
- Многоцелевой робот «Курьер» помогает российским бойцам в разминировании. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мая
- Расчеты БПЛА скорректировали уничтожение техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мая
- Артиллеристы парализовали действия ВСУ на Запорожском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 16 мая
- Герасимов: российская армия контролирует 85% территории Красного Лимана
- 15 мая
- «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 мая
- Снайперы уничтожили более 8 тяжелых гексакоптеров ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 мая
- Расчет «Бук-М3» сбил снаряд РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
- 14 мая
- Экипаж Су-35С выполнил боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 мая
- В Москве открылась выставка «После боя сердце просит музыки вдвойне…»
- 13 мая
- Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
50%
Нашли ошибку?