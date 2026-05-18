Иран хочет взимать плату за интернет-кабели в Ормузском проливе

Речь идет о магистралях, через которые проходит значительная часть мирового интернет-трафика.

Ормузский пролив может стать инструментом еще и цифрового давления Ирана на весь мир. После ограничений нефтяных поставок Тегеран переключился на интернет.

Дело в том, что на дне пролива лежат подводные кабели, через которые проходит до 20 процентов мирового трафика между Европой и Азией. Как пишет CNN, исламская республика выставила мировым IT-гигантам ряд требований. В их числе плата за использование проводной системы и передача обслуживания инфраструктуры иранским специалистам. Власти страны рассчитывают зарабатывать на этом до 15 миллиардов долларов в год.

Главный риск — возможные сбои глобального интернета. Через Ормузский пролив в числе прочих проходят ключевые магистрали связи, и любое давление на них может ударить по облачным сервисам, банкам, международной торговле и работе крупнейших IT-платформ.

