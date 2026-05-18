«Полюбил тебя навечно»: Алексей Воробьев о самой главной строчке новой песни
Кому посвящена лирическая композиция? И при чем тут романтические сообщения?
Алексей Воробьев: каждая строчка новой песни «Горячий лед» посвящена супруге
Певец Алексей Воробьев признался, что песня «Горячий лед», вышедшая месяц назад, целиком и полностью посвящена его любимой супруге Аиде Гарифуллиной. Об этом он рассказал специально для 5-tv.ru после эфира на утреннем шоу «Первая смена» на «Ретро FM».
«Каждая строчка посвящена именно ей и какому-то моему личному признанию чему-то, что хотелось бы сказать лично моей любимой женщине», — сказал Воробьев.
По словам артиста, самая важная строчка в его песне — та, которую он изначально написал на карточке и отправил вместе с цветами жене. Заканчивалось то сообщение трогательной фразой: «Я обещал лишь навсегда, полюбил тебя навечно».
Эта строчка не просто вошла в новую композицию артиста, а стала для него источником вдохновения. Всего за одну ночь Алексей полностью написал песню, в которой, как и задумал изначально, выразил все самые важные и нежные слова своей любимой. В композиции также слышен голос Аиды — оперной певицы.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 15 апреля оперная певица Аида Гарифуллина и артист Алексей Воробьев отпраздновали первую годовщину совместной жизни.
Девушка опубликовала в своем блоге поздравление и подарок супруга к дате — роскошное кольцо с огромным розовым бриллиантом.
