Один человек погиб в результате ЧП в ЦДМ на Лубянке

Жертвой ЧП в Центральном детском мире в Москве стал один человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным… есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим», — заявил столичный градоначальник

Разгерметизация газового баллона, уточняет ТАСС, предварительно, стала причиной хлопка, который слышали посетители ЦДМ.

В столичной Госавтоинспекции заявили об ограничении движения на Лубянской площади в связи с инцидентом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за взрыва газового баллона в волгоградской колонии пострадали заключенные. Хлопок газа случился в помещении для хранения строительных материалов. Пострадавших заключенных госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Организована проверка по статье о нарушениях требований охраны труда, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

