Семь человек пострадали при столкновении катеров в Выборгском заливе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

В результате аварии трое госпитализированы.

Фото: Telegram/Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/sztproc

В акватории Выборгского залива вблизи базы отдыха «Лавола» 24 августа произошло столкновение двух маломерных судов, на одном из которых находились пассажиры, сообщили в пресс-службе Северо‑Западной транспортной прокуратуры.

В результате инцидента пострадали семь человек: трое были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, еще четверым помощь оказали на месте.

Возбуждено дело по части 1.1 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

На месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства и причины столкновения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что группа из 16 человек занимается поисками пропавших на Курилах туристов. Работе спасателей мешает мощнейший туман. По данным Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Курильского муниципального округа, к спасателям присоединились военные.

