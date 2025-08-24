«Нужно учитывать интересы России»: Лавров о гарантиях безопасности для Украины

Министр подчеркнул, что Москва не претендует на право вето, но настаивает на консенсусе.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Лавров призвал учитывать интересы РФ в гарантиях безопасности для Украины

Для заключения соглашения о гарантиях безопасности Украины после завершения конфликта западные страны должны учитывать ключевые интересы России. Об этом 24 августа в интервью телеканалу NBC сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, текст беседы опубликован на сайте МИД России.

«Я никогда не говорил, что Россия должна иметь право вето на гарантии безопасности. Но по гарантиям безопасности должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы России», — сказал Сергей Лавров.

По его словам, недопустимо исключать Россию из обсуждения вопросов, связанных с безопасностью у ее границ.

Лавров подчеркнул, что конфликт возник из-за того, что территория, подконтрольная Киеву, превратилась в плацдарм для нанесения стратегического ущерба Российской Федерации. Он добавил, что специальная военная операция была начата с целью защиты русскоязычного населения от «нацистского режима» в Киеве.

Министр также заявил, что присутствие российских войск на Украине направлено не на захват территории, а на обеспечение того, чтобы на ней не появилось оружие, способное достичь России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отверг все предложения США по урегулированию конфликта.

