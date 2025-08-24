Лавров объяснил появление в свитере с надписью «СССР» на саммите в Анкоридже

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 56 0

Министр отметил, что выбор одежды отражал его личные воспоминания, а не политические намерения.

Лавров объяснил появление в свитере с надписью «СССР» на саммите в Анкоридже

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров объяснил появление в свитере с надписью «СССР» на саммите в Анкоридже

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит лидеров США и РФ в Анкоридже в свитере с надписью «СССР», подчеркнув таким образом свое отношение к прошлому. Об этом 24 июля дипломат рассказал в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Лавров напомнил, что и он, и президент Владимир Путин родились в Советском Союзе. Министр процитировал слова главы государства о том, что сожалеть о распаде СССР естественно, однако стремиться к его восстановлению — ошибочно.

«Мы родились в Советском Союзе. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы. Это абсолютно верное утверждение», — заявил он.

Журналист NBC предположил, что выбор одежды дипломата может указывать на стремление Москвы возродить Советский Союз. Лавров отверг такую трактовку, подчеркнув, что Россия признала независимость бывших союзных республик и строит с ними отношения на соответствующей основе.

По словам министра, ностальгия связана с воспоминаниями о корнях, детстве, юности и близких людях. Он добавил, что хранить память о своей жизни — это одно, а пытаться завоевывать территории военным путем — совсем другое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров высказался о гарантиях безопасности для Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Еврокоптер вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной
19:14
Лавров призвал Киев уважать решения жителей Крыма и Донбасса
18:55
Израиль нанес удары по военному комплексу и президентскому дворцу в Йемене
18:36
Режиссер Валерий Усков скончался на 93-м году жизни
18:20
«Жую конфету, делаю маникюр»: как Агата Муцениеце готовится к свадьбе
18:00
Британский дипломат призвал смягчить санкции против РФ для достижения мира на Украине

Сейчас читают

«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее
Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025