Лавров обсудил с Аракчи вопросы пропуска российских судов через Ормузский пролив

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Главы МИД двух стран обменялись мнениями о путях стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Аббасом Аракчи возможности обеспечения пропуска судов и грузов из РФ через Ормузский пролив. В ходе телефонного разговора главы МИД двух стран также обменялись мнениями относительно боевых действий на Ближнем Востоке и способах стабилизации ситуации. В том числе вопросы, касающиеся свободы судоходства и иранской ядерной программы.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, во время беседы Лавров подчеркнул, что РФ поддерживает усилия посредников в урегулировании. Кроме того, Москва готова «всемерно содействовать политико-дипломатическому процессу в интересах достижения устойчивых договоренностей с целью установления долгосрочного мира в регионе».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности российской стороны внести свой вклад в нормализацию отношений США и исламской республики, если будет необходимость. Однако, по словам представителя Кремля, о востребованности говорить не приходится, а только при этом условии участие Москвы в обеспечении переговорного процесса будет иметь смысл.

При этом верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи намерен и дальше сохранять контроль над акваториями Персидского залива и Ормузского пролива. Таким образом, по его словам, удается сохранять стабильность в регионе. У исламской республики, подчеркнул Хаменеи, есть и ресурсы, и возможности для самостоятельного управления стратегически важными объектами.

А вот американский лидер Дональд Трамп уже не впервые заявил о своих правах на Ормузский пролив. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в своей соцсети Truth Social президент опубликовал карту, на которой Ормуз обозначен как «пролив Трампа».

