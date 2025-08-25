«Прекрасный опыт»: Вуди Аллен восхитился Петербургом и Москвой

Вуди Аллен восхитился Петербургом и Москвой

Американский режиссер, сценарист и актер, обладатель четырех премий «Оскар» Хейвуд (Вуди) Аллен назвал свою поездку в Санкт-Петербург во время Московской международной недели кино прекрасным опытом. Об этом он рассказал в видеообращении на лекции-встрече «Легенды мирового кинематографа», где присутствовал как хедлайнер. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Когда я ездил в Санкт-Петербург, это было чудесно. Мы пошли на балет, все прошло отлично, так живо. Люди были веселыми. Это был прекрасный опыт», — поделился впечатлениями Аллен.

При этом он добавил, что помимо визита в культурную столицу России, где ему удалось остаться на несколько дней, он побывал позднее и в Москве. Там Аллен посетил музеи.

«Потом мы поехали в Москву. Ходили музеи и чудесно провели время. У меня только хорошие впечатления от Москвы и Санкт-Петербурга», — заключил режиссер.

Вуди Аллен снял более полусотни фильмов и известен как автор, создающий по картине ежегодно. Наиболее известные работы режиссера — «Манхэттен», «Любовь и смерть», «Энни Холл», «Полночь в Париже», «Дождливый день в Нью-Йорке».

