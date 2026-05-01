Собянин: Городской праздник выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ

София Головизнина Журналист

Ожидается, что его посетят около 40 тысяч человек.

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Праздничные мероприятия, посвященные завершению 2025/2026 учебного года, пройдут в Москве 26 и 27 июня.Так, на ВДНХ состоится традиционный городской выпускной, который начнется вечером 26 июня и продлится до 06:00 27 июня. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«Подготовили для ребят большую программу, включая активности на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев», — написал мэр Москвы.

Во время проведения мероприятия территория выставки будет доступна только для выпускников и их сопровождающих. Пройти можно будет по индивидуальному браслету с куар-кодом. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, МЧС и частных охранных организаций, а также медицинские бригады.

Ожидается, что городской праздник выпускников на ВДНХ посетят около 40 тысяч человек. Мероприятие, объединяющее молодежь, способствует формированию уважения к традициям, истории и ценностям страны.

