Десятки туристов обратились с претензиями к компании Fun& Sun в Петербурге

Десятки жителей Петербурга обратились с претензиями к одному из ведущих в нашей стране туроператоров — Fun& Sun. Все они этим летом застряли на несколько дней в Объединенных Арабских Эмиратах из-за военного конфликта между Ираном и Израилем. Туристам пришлось тратить свои деньги на питание, а затем и на перелет в Северную столицу. Компания доставила их только до Москвы. Есть ли шансы на компенсацию — узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Они вернулись из отпуска еще два месяца назад, но впечатления не отпускают до сих пор.

Середина июня. Разгар арабо-израильского конфликта. Небо над Ираном закрыто. В аэропортах Дубая около трех десятков клиентов российского туроператора Fun& Sun ждут свои рейсы домой — в Петербург.

«Гиды местные не выходили с нами на связь: продлили нам номер или нет, будет рейс или нет. Ноль информации», — вспоминает турист Ольга Парицкая.

В итоге отпуск незапланированно стал длиннее у кого на четыре дня, у кого еще дольше. Правда отдыхом это назвать нельзя. Стресс, нервы, у многих прогулы на работе.

«Когда мы приехали в отель, там были жуткие очереди, дети на полу сидят. Я и трое мужчин со мной здоровых, и вот мы сидим уже четвертый, пятый день за свой счет», — рассказывает турист Маргарита Фивейская.

И вот спустя несколько дней появляется возможность вернуться домой. Туроператор предлагает лететь не в Петербург, а в Москву. А оттуда до города на Неве добираться уже за свои деньги.

Выбора по сути не было — полетели в столицу. И там потратили последние после отпуска деньги, чтобы вернуться домой в Петербург.

«В районе 52 тысяч, потому что билетов не было. Все, кто приехал, все же бросились покупать билеты», — вспоминает турист Маргарита Фивейская.

Ту самую обещанную компенсацию туристы ждали месяц, но вместо денег от туроператора пришло письмо. В нем говорилось об обстоятельствах непреодолимой силы, из-за которых отменялись рейсы, ответственности туроператора, точнее об ее отсутствии в этом случае. В общем: обязательства были выполнены в полном объеме, а за компенсацией — обращайтесь в авиакомпанию.

«Доставить туриста из места его проживания к месту отдыха, разместить его в гостинице и вернуть обратно — вот эти обязательства туроператор все равно должен исполнить вне зависимости от причин сложившейся ситуации», — замечает Алексей Койтов, председатель «Союза потребителей Российской Федерации».

Но в последние годы сфера туризма и авиаперевозок сталкивается с прецедентами, которые выходят за рамки типичных договоров.

«Если бы не вот этот военный конфликт, который внезапно начался и никто его не мог предусмотреть, то Fun& Sun обязан был бы вернуть людей в Петербург. Но так как война началась внезапно, мне самому интересно посмотреть решение суда: как суд себя поведет — признает форс-мажором или нет. Если форс-мажор, то Fun& Sun поступил правильно», — предполагает Александр Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России.

Досудебная претензия от 30 туристов на общую сумму в несколько сотен тысяч рублей уже направлена туроператору Fun& Sun. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что ситуацию держат на контроле.

«По нашим данным, каждый случай будет рассмотрен индивидуально и каждому туристу будет предоставлена соразмерная компенсация», — говорит Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии.

А вот сойдутся ли стороны в размере компенсации? Вероятнее всего, точку в споре поставит суд, и во многом это будет прецедент в практике российского туристического права, который даст понимание на что могут рассчитывать туристы, оказавшиеся в подобной ситуации.



