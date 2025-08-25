Плавучая поликлиника: как медицинский теплоход с ИИ помогает жителям отдаленных сел Югры

Плавучая поликлиника с ИИ рассекает по рекам Югры в отдаленные села

В круиз по рекам Югры отправился уникальный теплоход. На его борту не туристы, а врачи. Медицинский десант обследует жителей отдаленных сел и деревень. Добраться туда можно только по воздуху или воде. За время летней навигации плавучая поликлиника уже побывала в 30 населенных пунктах.

На борту самое современное диагностическое оборудование и два десятка узких специалистов. Проводить обследования и ставить диагнозы им помогает искусственный интеллект. Как это работает — увидела корреспондент «Известий» Екатерина Шилова.

Могучий и вместительный — это не просто корабль, а плавучая поликлиника, которая рассекает по рекам Югры. Путь держит в самые отдаленные районы. Вместо кают — кабинеты, а на борту — команда в белых халатах.

«Николай Пирогов» — долгожданный гость в Кедровом. Поселок находится в 100 километрах от Ханты-Мансийска. В нем живут всего 700 человек. И на всех лишь одна маленькая больница, где не хватает узких специалистов.

Этот корабль если не идет, то точно плывет в ногу со временем. Он оснащен системой искусственного интеллекта. Цифровой помощник незаменим в условиях, когда за короткий срок нужно успеть принять много пациентов.

Современное оборудование включает УЗИ-сканеры, клинико-диагностическую лабораторию и телемедицинское оборудование. Это позволяет команде из 19 специалистов проводить до 84 различных исследований в сутки.

«Не надо выезжать в город, не надо терять время, не надо терять средства. Это самое главное. Если пациента предупредили о каком-то выявленном новом заболевании, значит, обследование будет продолжаться в окружной больнице. Таким образом мы предупреждаем заболеваемость», — сказала главный врач участковой больницы п. Кедровый Любовь Маковийчук.

Жемчужина этого лайнера — цифровой рентген-аппарат последнего поколения.

Для пациента процедура протекает как обычно, но врачу искусственный интеллект помогает намного быстрее проанализировать снимок. То есть цифра выявляет патологии, формирует предварительное заключение и сортирует исследования по срочности.

«Конструктивный перелом предполагает, написал нам вот такое заключение», — сказал рентген-лаборант Югорского центра профессиональной патологии Юрий Рязанов.

Результат — сокращение времени первичной диагностики на 58%. Внедрение ИИ — это не замена врача, а мощный инструмент в его руках, который помогает поставить наиболее точный диагноз.

«У ИИ есть несколько механизмов, которые реализуются в процессе работы. В частности, это машинное обучение, которое работает на анализе шаблонов, которые уже заложены в него. Это глубокое обучение, которое реализуется на анализе большого пула специфических данных, что в последующем помогает машине принимать самостоятельные решения без участия доктора. Второе мнение, которое присутствует здесь в виде искусственного интеллекта, дает определенную долю спокойствия и страхует от возможности ошибок», — сказал главный врач Югорского центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

Цифру используют и для выявления на ранних стадиях рака в рамках программ онкоскрининга. Благодаря лайнеру жители труднодоступных территорий получают уровень помощи, сравнимый с крупными клиниками страны.

«Это удобно, во-вторых, это мобильно, и не нужно никуда выбираться из своей любимой деревни. Я посетил уже офтальмолога, результатом уже знаю, очень доволен», — сказал пациент Дмитрий Сафронов.

Поликлиника на воде в этом сезоне приняла более двух с половиной тысяч пациентов. В каждом поселке судно останавливается всего на пару дней. Но этого хватает, чтобы все желающие могли пройти обследование.

А в будущем у «Николая Пирогова» появится напарник: в Югре приступит к работе еще один медицинский теплоход с продвинутым оборудованием — «Святитель Лука».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX