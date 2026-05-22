Силы ПВО России за ночь сбили 217 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 22 мая сообщили в Минобороны России.

Цели поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом.

Ранее в ведомстве сообщили, что за пять часов силы ПВО уничтожили 101 украинский дрон над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.

В четверг, 21 мая, в результате атаки украинских дронов на объект гражданской инфраструктуры в Красногвардейском районе Макеевки погиб один мирный житель и еще восемь получили ранения. Об этом в мессенджере МАКС проинформировал глава ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя республики, смертельное ранение получила женщина 1977 года рождения. Среди пострадавших — женщины 1976, 1983 и 1999 годов рождения, мужчины 1959 и 1983 годов, а также женщины 1982 и 1986 годов рождения и мужчина 1976 года. У всех пострадавших диагностированы повреждения средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 21 мая российские средства ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом 21 мая проинформировали в Минобороны РФ.

Воздушные цели были поражены над Самарской, Курской, Брянской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Саратовской областями, а также над Республикой Калмыкия, Крымом и акваторией Каспийского моря. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в небе над регионом уничтожили более 30 дронов. В Шолоховском районе из-за падения обломков в Вешенском лесничестве возникли два лесных пожара, которые уже потушили.

