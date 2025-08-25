Сверкающая улыбка: какие продукты отбеливают зубы без вреда для эмали

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Они точно есть в вашем холодильнике.

Названы продукты, которые естественно отбеливают зубы

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стоматолог Лысенков: клубника поможет отбелить зубы без вреда для эмали

Клубника, ананасы, яблоки, морковь и молочные продукты помогут отбелить зубы естественным путем. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков.

Эксперт подчеркнул, что с мягким отбеливанием зубов хорошо справится клубника, так как в ее составе есть яблочная кислота, бережно растворяющая пигментные пятна на эмали. Однако быстрого эффекта ожидать не нужно и серьезного ярко видимого результата тоже.

При этом с налетом на поверхности зубов борются еще и яблоки с морковью.

«Подойдет и ананас. Этот фрукт содержит фермент, который очищает зубы от налета. Однако, как и в случае с клубникой, быстрого результата не будет», — пояснил специалист.

Врач отметил значение молочных продуктов, способствующих нейтрализации кислот в полости рта. Они обладают бактериостатическим действием и помогают избавиться от налета. Также такие продукты богаты кальцием и фосфором, что положительно сказывается на зубах.

Помимо этого, стоматолог предостерег от мифа — натирания зубов долькой лимона.

«Это может способствовать разрушению эмали из-за лимонной кислоты и развитию повышенной чувствительности зубов, кариесу», — заключил Лысенков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жевательная резинка влияет на зубы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
В Минобороны раскрыли подробности освобождения Филии в Днепропетровской области
7:30
«Тосочка» — огненная буря! Лучшее видео из зоны СВО
7:15
В Москве презентовали фильм «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное»
7:14
Появились пена и пузыри: что производители кладут в упаковки черного чая
7:00
Лавров высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
6:57
В головном мозге мужчины завелись черви из-за любви к «мягкому» бекону

Сейчас читают

Рудковская рассказала о семейной мечте: «Хотим делать красивые завтраки»
Российский пловец пропал без вести во время заплыва через Босфор
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025