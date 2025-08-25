На Украине в отчаянных попытках залатать дыры на фронте хватают всех подряд. Новые кадры принудительной мобилизации приходят из нескольких городов. Сотрудники ТЦК атакуют мужчин на автобусных остановках и стоянках. Беспредел творится прямо во дворах жилых домов.

Все развивается по одному сценарию: местные жители вступаются за гражданских и пытаются всеми способами защитить мужчин. Но зачастую терпят неудачу.

