Генеральная репетиция парада в честь победы над Японией прошла в Китае

Эфирная новость 37 0

На торжество приглашены мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.

Фото, видео: Reuters/Tingshu Wang; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае прошла генеральная репетиция военного парада в честь победы над Японией во Второй мировой войне. В небо над Пекином поднялись десятки боевых вертолетов и самолетов, которые несли флаги КНР. За ними шлейфом распылялся разноцветный дым.

Само торжество запланировано на 3 сентября. Приглашены многие мировые лидеры, в том числе и президент России Владимир Путин. Из-за его участия Европа уже выступила против и готовится бойкотировать праздник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

15:53
Хлеб — всему голова: на что обращать внимание при покупке выпечки
15:41
Внезапная отставка: как Трамп устраняет «нелояльных» генералов
15:25
Врач-репродуктолог рассказала о полезных для женского организма продуктах
15:09
Икона с тротилом: как СБУ спланировали теракт в Севастополе
14:52
Гонки автомобилей на солнечных батареях проходят в Австралии
14:29
Путин обсудил с вице-премьером Григоренко борьбу с интернет-мошенниками

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025