Генеральная репетиция парада в честь победы над Японией прошла в Китае

В Китае прошла генеральная репетиция военного парада в честь победы над Японией во Второй мировой войне. В небо над Пекином поднялись десятки боевых вертолетов и самолетов, которые несли флаги КНР. За ними шлейфом распылялся разноцветный дым.

Само торжество запланировано на 3 сентября. Приглашены многие мировые лидеры, в том числе и президент России Владимир Путин. Из-за его участия Европа уже выступила против и готовится бойкотировать праздник.

