Пара из Британии вырастила уникальную сосну, дающую семена стоимостью 6000 долларов

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Растение известно как «сосна динозавров».

Семейная пара купила дающее семена стоимостью $6000 дерево

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Памела и Алистер Томпсоны из английского Уиченфорда стали обладателями семян редкой сосны, общей стоимостью около 6000 долларов (более 485 тысяч рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщает портал LADBible.

Супруги обнаружили, что их редкое дерево, сосна Воллеми, дало пять крупных шишек с примерно сотней семян в каждой.

Дерево было приобретено в 2010 году за семьдесят фунтов стерлингов (около 7600 рублей. — Прим. ред.). С тех пор супруги ухаживали за ним в своем саду, и только недавно сосна наконец дала плоды.

Вид сосны Воллеми, известной как «сосна динозавров», существует более 200 миллионов лет. В 1994 году несколько таких деревьев были найдены в Австралии, саженцы начали распространяться по миру.

Пара планирует пустить доходы от продажи семян на благотворительность. Кроме того, они собираются продавать семена по одному фунту, чтобы поддержать восстановление исчезающего вида.

