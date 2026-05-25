Путин и король Бахрейна призвали к скорейшему завершению конфликта в Иране

Светлана Стофорандова
При этом лидеры двух стран уверены, что сделать это надо с учетом интересов всех государств Ближнего Востока.

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа сошлись во мнении, что конфликт на Ближнем Востоке необходимо урегулировать дипломатическим методом как можно скорее. Обсуждение кризисной ситуации вокруг Ирана прошло во время телефонного разговора, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Лидерами подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана», — говорится в заявлении.

При этом Путин и Аль Халифа отметили, что при поиске выхода из кризиса важно учитывать интересы всех без исключения государств региона.

Помимо международной повестки, стороны обсудили и отношения между Россией и Бахрейном. Лидеры двух стран настроены на тесное сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран может подписать соглашение с Вашингтоном в ближайшие дни. Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио, в переговорах уже наметились позитивные сигналы. Однако он предупредил, что если сделка не будет достигнута, у американского лидера Дональда Трампа есть и недипломатичные варианты воздействия на Иран.

