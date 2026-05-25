Жители Луганска возложили цветы в память о жертвах удара ВСУ по колледжу

Светлана Стофорандова
Неравнодушные люди также несли к скульптуре «Мой учитель» мягкие игрушки.

Неравнодушные жители возложили цветы к скульптуре «Мой учитель» у Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) в память о жертвах удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

У стен учебного учреждения выстроилась очередь людей, которые несли к скульптуре не только цветы, но и мягкие игрушки.

«Ужасно, что пострадали именно дети, которые еще не увидели жизнь. Толком не пожили, не узнали ничего и не увидели. Очень обидно за это», — поделилась эмоциями студентка Валерия Цветова.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. В этот момент в здании находились более 80 человек. В результате удара погиб 21 студент.

Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима террористическим актом, так как в районе образовательного учреждения не было военных объектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в память о жертвах теракта 24 и 25 мая в ЛНР объявлены Днями траура.

