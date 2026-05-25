Последняя информация из Старобельска, где в результате чудовищной атаки ВСУ погибли больше 20 человек. В больницах Луганска сейчас остаются восемь пострадавших. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Спасательная операция на месте трагедии длилась почти двое суток — 45 часов непрерывной работы в условиях постоянной угрозы. За это время в регионе 15 раз объявляли опасность повторных ударов. Несмотря на риск, спасатели продолжали разбирать завалы и искать выживших. Сегодня в ЛНР — второй день траура. Регион прощается с погибшими.

Но западная пресса, которую специально привезли на место, не спешит придавать огласке этот теракт. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев продолжит.

Пока в Старобельске рыдают матери погибших детей, западные журналисты пытаются изобразить произошедшее для своих читателей как-нибудь так, чтобы все выглядело гладко. А некоторые предпочитают вообще не давать информацию. Корреспондент итальянской La Stampa, насупив брови, уходит от ответов съемочной группе.

— Я здесь, чтобы собирать информацию, а не чтобы участвовать в каких-то интервью.

— Только один вопрос. Вот первое впечатление от этого места?

— Нет, давайте лучше нет.

Он пока так ничего и не написал о визите иностранных корреспондентов в Старобельск. А ведь работает в крупнейшей газете Италии. В то же время другие итальянские СМИ пишут о трагедии в весьма резких выражениях.

«Старобельская резня и молчание Запада: анатомия избирательной цензуры», — пишет итальянский портал L’AntiDiplomatico.

BBC и CNN вообще не приехали. Все остальные с изумленными лицами ходили по кварталу, в котором находится разбомбленный колледж, и выражали озабоченность.

«Я могу только сказать, что это довольно ужасно. Выглядит ужасно, да. Ну, что я могу сказать? Похоже, что здесь был сильный удар», — заявил корреспондент финского телевидения Эдна.

Финский журналист не выдал ничего, хотя стендапов писал очень много. Агентство Reuters опубликовало сухой отчет, в котором специально указало, что не может независимо подтвердить, что именно произошло. В общем, многие предпочли смолчать, хотя были и такие, кто говорил весьма громко.

«Украинцы знали, что делали. Они нанесли удар по всем этим разным зданиям. И об этом просто не говорят в западных СМИ. На Западе это представляют как какой-то несчастный случай. Но это не несчастный случай. Это как: если я ударю вас один раз — это может быть случайность, но если я ударю вас пять раз — это уже не случайность. Это терроризм», — заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Ирландский гость записывал видео почти с каждого этажа разрушенного общежития.

«Вот видите этот провал? Там нашли больше всего погибших. Откапывали из груды кирпичей. И каждый журналист, который подходит туда, к краю этого провала, буквально меняется в лице. Мы сейчас за этим наблюдаем», — сообщил корреспондент.

Живые свидетельства очевидцев были тщательно записаны. Некоторых слушали очень внимательно. Спасатель, достававший детей из-под завалов, говорит, что эта трагедия касается каждого.

«У меня дочке 17 лет. Она на следующий год собиралась сюда поступать. Я, прибыв домой первый раз, сразу ее обнял. Просто не передать то чувство, которое творится внутри», — рассказал командир отделения 57-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по ЛНР Роман Антонов.

Судя по заявлениям из Киева, ВСУ не остановят свои атаки на гражданские объекты. В этом им без сомнения помогает позиция западного медиасообщества.

