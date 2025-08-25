Солнце в действии: очередная вспышка вызвала магнитную бурю

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 23 0

Метеозависимые люди могу почувствовать легкое недомогание.

Солнце в действии: очередная вспышка вызвала магнитную бурю

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вспышка на Солнце вызвала магнитную бурю

Вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю на Земле, которая может влиять на самочувствие людей и вызывать радиопомехи. Об этом сообщил сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт в беседе с Lenta.ru.

«Последствия вспышки нельзя сказать, что они из ряда вон выходящие или рекордные. Но они приводят к магнитным бурям на Земле», — заявил он.

Специалист поясняет, что легкое недомогание от магнитной бури почувствуют лишь метеозависимые люди. Кроме того, возможны помехи в работе радиотехники и спутников.

Ранее в лаборатории сообщали, что на Солнце была зарегистрирована самая сильная вспышка с 20 июня. Взрыву присвоили четвертую категорию и отметили, что рисков для Земли нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Солнце выбросило самый крупный протуберанец за последний год. Его структура превысила размеры Солнца более чем на полтора миллиона километров. Именно он и вызвал магнитные бури.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

0:36
Тело подает сигналы: как неверно подобранный матрас может навредить позвоночнику
0:10
В ноябре россиян ждет трехдневная рабочая неделя
23:57
В Петербурге откроют 30 новых школ и 26 детских садов в 2025 году
23:55
Солнце в действии: очередная вспышка вызвала магнитную бурю
23:40
Это правда помогает: назван самый эффективный способ борьбы с борщевиком
23:25
Соль или сахар: россияне рассказали, от чего отказаться проще

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025