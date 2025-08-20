«Невероятного размера»: Солнце выбросило самый крупный протуберанец за последний год

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 35 0

В определенный момент он превысил размеры самой звезды.

Солнце извергается: астрономы заметили крупный выброс огненных струй

Фото: 5-tv.ru

Солнце выбросило самый крупный протуберанец за последний год

Солнце выбросило крупнейший протуберанец за последний год. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Сегодня утром был зарегистрирован выброс в космос одного из наиболее крупных за последние годы протуберанцев. Структура какого-то совершенно невероятного размера, превысившая в определенный момент размеры Солнца (около 1,5 млн км)» — заявили специалисты в Telegram-канале.

Также эксперты добавляют: маловероятно, что протуберанец направится к Земле. Однако он опасен из-за своего размера и массы.

Именно протуберанцы при прямом попадании в нашу планету вызывают сильнейшие магнитные бури.

Ранее 5-tv.ru писал о магнитной буре на Земле. Наша планета попала в корональную дыру.

Буря уровня G1, который может влиять на состояние метеочувствительных людей и работу технических приборов. Она пройдет с вероятностью чуть более 50%. Активность ожидается в вечерние и ночные часы 20 августа.

Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

