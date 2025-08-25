Болит голова: врач назвала неочевидную причину дискомфорта

Лилия Килячкова
Чаще всего пациенты обращаются с жалобами на боль в височной области.

Болит голова: врач назвала непопулярную причину дискомфорта

Фото: 5-tv.ru

Врач-ортодонт Диденко: головная боль может быть связана с нарушением прикуса

Иногда источник головной боли скрывается в повышенном напряжении жевательных мышц, которое нередко связано с проблемами прикуса. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Диденко.

«При нарушении окклюзии нагрузка на зубочелюстную систему распределяется неравномерно, может развиваться перенапряжение жевательных мышц. Это приводит к их хроническому спазму, который связан с головной болью напряжения», — делится врач.

При продолжительном напряжении мышцы могут доставлять неприятные ощущения. Пациенты часто обращаются с жалобами на боль в височной и затылочной области. Они испытывают ощущение тяжести в голове, а также усталость, которая сохраняется даже после полноценного отдыха.

Эксперт назвала сигналы организма, которые могут указывать на нарушение прикуса. Например, истирание зубной эмали, щелчки или хруст в области височно-нижнечелюстных суставов, сложности при жевании.

Также Диденко указала, что дефекты челюсти могут быть вызваны бруксизмом. Это бессознательное сжатие зубов, которое обычно происходит во сне.

«Бруксизм усиливает перенапряжение жевательных мышц и нередко сопровождается утренними головными болями, чувством разбитости и усталости. Со временем это может негативно сказаться и на состоянии зубов, спровоцировать трещины зубной эмали и повышенную чувствительность», — говорит врач.

Чтобы избавиться от проблемы, можно обратится к ортодонту, который скорректирует прикус с помощью брекетов или элайнеров.

«Многие пациенты удивляются, что после исправления прикуса у них не только улучшается улыбка, но и уходят головные боли, нормализуется сон и общее самочувствие», — отмечает Диденко.

