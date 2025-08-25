ВС РФ освободили Запорожское в Днепропетровской области

Уничтожено более роты противника и свыше десятка единиц техники.

Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области. Село взяли под контроль бойцы 57-й мотострелковой бригады, огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты артиллерии и беспилотников.

Наши подразделения уничтожили более роты противника, ликвидировали свыше десяти единиц техники. После зачистки села бойцы развернули триколор и знамя подразделения. Это уже седьмой освобожденный населенный пункт в регионе.

