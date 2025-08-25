ВС РФ освободили Запорожское в Днепропетровской области
Уничтожено более роты противника и свыше десятка единиц техники.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области. Село взяли под контроль бойцы 57-й мотострелковой бригады, огневую поддержку штурмовикам оказали расчеты артиллерии и беспилотников.
Наши подразделения уничтожили более роты противника, ликвидировали свыше десяти единиц техники. После зачистки села бойцы развернули триколор и знамя подразделения. Это уже седьмой освобожденный населенный пункт в регионе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?