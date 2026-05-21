Артиллерия помогает пехоте продвигаться вперед на харьковском направлении

На харьковском направлении наши артиллеристы в тесной связке с операторами беспилотников и штурмовыми группами ежедневно расширяют полосу безопасности вдоль российских границ. А также срывают ротации и безуспешные попытки контратак боевиков. С переднего края передает корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Так сегодня добираемся на позицию. По этой машине уже прилетал дрон. Вот заднего стекла нет, зато ребята могут в пути контролировать небо.

Быстро проезжаем коридоры антидроновых сеток и открытую местность. Оказываемся у артиллеристов вовремя — разведка дала координаты.

Расчет пушки М-46 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» действует слаженно. Почти у каждого есть штурмовой опыт за плечами — знают, как важна поддержка артиллерии.

«Это очень страшная вещь. Артиллерия — это как бы, не зря же говорят, это боги войны. Ребятам помогаем. Пехота без артиллерии двигаться вперед не может», — рассказал командир орудия М-46 с позывным «Казань».

Бьют осколочно-фугасными снарядами. 130-й калибр наносит поражение личному составу и технике в радиусе сотни метров, превращает любой опорник в руины. Заряжающий с позывным «Рэпер» родом из Белгородской области — с каждым залпом он отодвигает врага от своего дома.

«Я тут родился, это моя земля. Здесь мои родственники: родители, братья, сестры, племянники. Поэтому решил пойти по контракту — за свою землю», — поделился заряжающий орудия М-46 с позывным «Рэпер».

У наводчика с позывным «Русский» тоже вполне понятная мотивация. Он подписал контракт вслед за отцом и дядей.

«В начале моей боевой работы я был в пехоте, в 3-й штурмовой роте. В дальнейшем перевелся к отцу родному в бригаду. И сейчас вот здесь вместе с ним работаем по нацистам. На контракт решил пойти, чтобы моя дочь могла мной гордиться, что ее отец защищал родину, как ее дедушка, как мой прадедушка», — рассказал наводчик орудия М-46 с позывным «Русский».

М-46 часто работает дальнобойно, по тылам. А на переднем крае пехоту страхует гаубица Д-30 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Сейчас сорвали ротацию боевиков в лесополосе вдоль трассы М-2. Расчету достаточно минуты, чтобы отправить снаряд противнику днем и полутора — ночью.

«Стоим непосредственно в близости боевого соприкосновения. Дроны противника в небе постоянно. Отбиваем атаки БПЛА в основном на оптоволокне», — рассказал командир орудия Д-30 с позывным «Воркута».

«Очень часто работаем по пунктам взлета БПЛА, также по транспортной технике противника», — добавил командир батареи с позывным «Амиго».

«Северяне» методично расширяют плацдармы на харьковском направлении небольшими группами штурмовиков при поддержке малой авиации и артиллерии. Срывают все попытки ВСУ вернуть утраченные позиции и развивают наступление.

