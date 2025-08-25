Генпрокурор РФ Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Она стала вакантной месяц назад, после смерти предыдущего председателя высшей инстанции — Ирины Подносовой. Ранее одним из основных кандидатов на пост называли главу Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина.

Сегодня — последний день приема заявлений от соискателей. Согласно закону, кандидатура должна получить положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей. Затем ее может представить президент в Совет Федерации, где сенаторы уже окончательно назначают претендента на должность главы Верховного суда.

