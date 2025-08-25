Мессенджер МАХ интегрировал мобильную электронную подпись «Госключ»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Проще и удобнее — главные плюсы для пользователей.

Мессенджер МАХ интегрировал мобильную электронную подпись «Госключ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мессенджер МАХ теперь предлагает пользователям возможность подписывать электронные документы с помощью мобильной электронной подписи «Госключ». Об этом сообщила пресс-служба приложения.

Согласно информации, опубликованной 25 августа пресс-службой мессенджера, процесс подписания документов стал проще и удобнее. Теперь компании могут отправлять клиентам договоры через мессенджер, к которым прилагается ссылка для быстрого доступа к сервису «Госключ». Если пользователь впервые использует эту функцию, ему необходимо будет оформить сертификат. После подписания документа в «Госключе» пользователь возвращается в приложение МАХ, где может скачать или отправить подписанный файл.

Интеграция с «Госключом» обеспечивает высокий уровень безопасности сделок, а все действия по подписанию отображаются в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги».

Кроме того, 22 августа медицинская облачная платформа SQNS также завершила интеграцию с приложением МАХ. Это позволит пользователям мессенджера общаться с клиниками и записываться на прием к специалистам через мини-приложение. Для учреждений, использующих платформу SQNS, после авторизации в мессенджере на главном экране появится иконка МАХ, по нажатию на которую откроется диалог с пациентом.

