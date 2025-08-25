Собянин: открыто голосование за международные выставки для московских компаний

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Бизнесмены могут представить свои продукты в Бразилии, Египте или в ОАЭ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Предприниматели сами выберут, на каких зарубежных выставках власти города помогут им представить их товары и услуги в следующем году. Об сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что с этой целью на платформе Made in Moscow было запущено тематическое голосование. В рамках него бизнесменам нужно выбрать, где они хотели бы продвигать свой товар. Среди вариантов — выставки в Казахстане, ОАЭ, Бразилии, Египте, Индонезии и других странах. Когда опрос завершится, то будет сформирован список из площадок, которые набрали больше всего голосов.

«Город, как и раньше, возьмет на себя всю деловую часть: аренду выставочных площадей для застройки коллективного стенда Made in Moscow, деловую программу и организацию переговоров с партнерами», — написал в Telegram-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в 2025 году столичные власти уже помогли бизнесменам представить их товары на крупнейших выставках. Речь про такие площадки, как GITEX Africa в Марокко и SIAL в Китае.

