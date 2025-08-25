Неизвестный вид людей: череп из Петралона оказался на полмиллиона лет старше

Дарья Орлова
Эти останки могут принадлежать ранее неизученной популяции.

Фото: www.globallookpress.com/Uwe Anspach

Международная команда ученых под руководством Института палеонтологии человека пересмотрела возраст знаменитого черепа из греческой пещеры Петралона. Для этого они использовали метод уранового датирования кальцитовых отложений, которые образовались непосредственно на находке.

По словам одного из руководителей исследования, череп принадлежал либо ранним неандертальцам, либо другому, ранее неизвестному виду древних людей. До этого находка считалась одной из самых старых на территории Европы. Новый анализ усложняет традиционную картину эволюции человека, добавляя больше неизвестных деталей.

Собранные материалы показывают, что этот представитель гомининов, сочетающий в себе древние особенности и более развитые признаки, обитал на континенте в период, который ранее считался почти полностью свободным от человеческого присутствия.

Исследование подтверждает важность региона для понимания миграций и развития древних популяций на территории Европы и Ближнего Востока, а также влияет на исторические и антропологические концепции. Дальнейшая работа позволит уточнить видовую принадлежность черепа и расширить знания о предках современного человека.

