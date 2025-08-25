Рособрнадзор вынес предостережения 16 российским университетам

В список попали как столичные вузы, так и образовательные учреждения из регионов, включая Дальний Восток и ДНР.

Рособрнадзор объявил предостережения ВШЭ, МИСиС и еще 14 вузам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рособрнадзор сообщил о вынесении предостережений шестнадцати высшим учебным заведениям страны из-за нарушений обязательных требований. Данные об этом были размещены 25 августа на официальном интернет-ресурсе Рособрнадзора.

Ведомство пояснило, что речь идет о предупреждениях о недопустимости нарушений, а также о предложении принять меры для соблюдения правил, установленных в рамках федерального государственного контроля и надзора в сфере образования.

Среди организаций, попавших в перечень, указаны Московский технический университет связи и информатики, университет науки и технологий МИСиС, Высшая школа экономики, Московский автомобильно-дорожный институт, а также Международный институт инновационного развития.

В опубликованном списке присутствуют учебные заведения, расположенные не только в Москве, но и в разных регионах России, включая Дальний Восток. Отдельно отмечается, что в перечень вошел и один из университетов ДНР.

Такие предостережения служат сигналом для руководства вузов о необходимости устранения выявленных проблем. В противном случае возможны более серьезные меры со стороны надзорных органов, вплоть до ограничений в образовательной деятельности.

