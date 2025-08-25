«Пусть будет тут»: Аврора Киба опубликовала селфи с Лепсом

Аврора Киба опубликовала селфи с Григорием Лепсом

Аврора Киба поделилась новой фотографией со своим женихом, народным артистом РФ Григорием Лепсом. Девушка опубликовала селфи в социальных сетях.

Фото: Instagram*/avrorakiba

Девушка присутствовала на концерте певца в Доброграде Владимирской области. Она искренне выражала свою поддержку и обозначила себя самой главной фанаткой. Когда выступление закончилось, звездная пара сделала совместную фотографию, которую Аврора подписала названием песни Лепса.

«Пусть просто будет тут», — гласит подпись под фото.

Пара часто подвергается критике по поводу разницы в возрасте между возлюбленными. Этот случай не стал исключением. В комментариях под публикацией, пользователи снова стали критиковать роман певца с 19-летней девушкой. Были и те, кто выразил поддержку и призвал не вмешиваться в их личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Аврора Киба вернулась в Россию из Великобритании ради своего жениха.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.